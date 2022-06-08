Çorum'da kırmızı ışıkta yol isteyen ambulans şoförü darbedildi

Çorum'da kırmızı ışıkta bekleyen araçtan yol isteyen ambulans şoförü darbedildi.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta götüren ambulans şoförü Semih Erdi Özdemir, İnönü Caddesi Tuzcular Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen ve içinde E.B. ile O.B'nin bulunduğu 42 KS 646 plakalı otomobilden korna çalarak yol istedi.

Kavşaktan hareket ettikten sonra yaklaşık 50 metre ileride araçlarıyla ambulansın önünü kesen iki zanlı, otomobilden inip ambulans şoförü Özdemir'i darbetti.

Sağlık ekibinin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta, başka bir ambulansa alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Gözüne darbe alan ambulans şoförü de arkadaşlarınca sağlık raporu almak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan iki zanlının işlemleri sürüyor.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2022, 16:39