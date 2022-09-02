Çorum’da 1 çocuk babası canına kıymaya kalkıştı

FATİH BATTAR

Çorum’da evli ve bir çocuk babası Serdar Y. (37), girdiği bunalım sonucu Çomar Barajı’nda intihara kalkıştı.

Edinilen bilgilere göre dün akşam saatlerinde Çomar Barajı’na giden Serdar Y, yaşamına son vermek istedi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yakınları ve Jandarma ekipleri genç adamı intihardan vazgeçirmek için çabaladı ancak genç adam silahla kendini vurdu.

Başından yaralanan adam, sağlık ekiplerinin müdahelesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralan adamın durumunun ciddi olduğu öğrenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2022, 18:28