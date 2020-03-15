Çorum’da Koronavirüs dolandırıcılığı iddiası!

FATİH BATTAR

Çorum’da Sağlık Bakanlığı’ndan geldiklerini ve virüs taraması yaptıklarını söyleyen 4 kişi ellerinde spreyle vatandaşları bayıltarak dolandırmaya çalıştıkları öğrenildi.

Çorum’da 100’ün üzerinde eve gititkleri öğrenilen dolandırıcıların en son bir komiserin evine girdikleri ancak komiserin uyanık davranmasından dolayı kaçtıkları iddia edildi.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı’ndan ya da hastaneden virüs taraması için geldik diyenlere itibar edilmemesi ve kapıların açılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

SAĞLIK BAKANLIĞI İLE EMNİYET'TEN DOLANDIRICILIK UYARISI

Sağlık Bakanı Koca, "Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapıyoruz. SABİM-184’ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk taramasının çat kapı değil, planlanarak yapıldığına dikkati çekerek "Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs taraması kapsamında kötü niyetli kişilere karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Bakanlığın koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yaptığına dikkati çeken Koca, "Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Sağlık Bakanlığından geldikleri iddiasıyla maske, el antiseptiği, önlük veya koruyucu gözlük dağıtımı yapanların, söz konusu malzemelerin kullanımını uygulamalı olarak göstermek isteyenlerin, koronavirüsle ilgili bilgilendirme veya evde koronavirüs taraması yapacağını beyan edenlerin, virüse karşı evi dezenfekte edeceğini söyleyenlerin evlere alınmaması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığından aradığını söyleyerek, koronavirüsten koruyucu malzeme göndermek, uzaktan eğitimle ilgili bilgilendirme yapmak, evde Kovid-19 hastası olup olmadığını tespit etmek üzere bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Kovid-19 ile ilgili güncel ve güvenilir bilgileri Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından takip edin."

EMNİYET DE UYARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü de aynı konuda yaptığı açıklamada, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Koronavirüs risk taraması, ALO 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetlerinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112, 155 ve 156'ya haber vermesini bekliyoruz."

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2020, 14:05