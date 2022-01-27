Çorumlu aile kaza yaptı: 3 ölü, 4 ağır yaralı

Niğde’de tır ile minibüsün karıştığı kazada 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin Çorumlu oldukları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, F.K. (41) yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı tır, Niğde-Ankara Otoyolu güney çıkışında aynı yönde seyreden 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Çorumlu aileden Beyaz Efdal (46), Mert Efdal (11), ve Ahmet Bircan (11) olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan Yunus Efdal (59), C.B. (37), A.D. (22) ve Y.E.E. (12) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri ise kaza yerindeki savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası tır sürücüsü F.K'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, 16:52