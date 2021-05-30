Çorumlu işçi kazaya kurban gitti

Rize’de havalimanı inşaatında çalışan Çorumlu genç, elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Rize-Artvin Havalimanı inşaat alanında çalışan Çorumlu Engin Bal (37), iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Pazar ilçesine bağlı Sivrikaya mevkiinde yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı alanında silindir ile geri manevra yapan Ö.K. isimli şahıs, Engin Bal'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Bal, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Engin Bal'ın vefatı, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021, 01:42