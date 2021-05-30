Çorumlu işçi kazaya kurban gitti

Rize’de havalimanı inşaatında çalışan Çorumlu genç, elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Çorumlu işçi kazaya kurban gitti

Rize’de havalimanı inşaatında çalışan Çorumlu genç, elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Rize-Artvin Havalimanı inşaat alanında çalışan Çorumlu Engin Bal (37), iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Pazar ilçesine bağlı Sivrikaya mevkiinde yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı alanında silindir ile geri manevra yapan Ö.K. isimli şahıs, Engin Bal'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Bal, kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Engin Bal'ın vefatı, ailesi başta olmak üzere sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021, 01:42
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