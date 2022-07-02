Çorumlu kadın cinayete kurban gitti!

Çorumlu kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 2019 yılında Tunç E. ile evlenen Tülay E. boşanmak için Ankara'daki ailesinin evine döndü.

Konya'da yaşayan Tunç Erdem de eşiyle konuşmak için Ankara'ya geldi. Evin garaj girişinde eşi Tülay E. ve İbrahim G. ile tartışan Tunç E. yanında getirdiği silah ile ikiliye ataş etti.

Daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Tülay E. tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken, İbrahim G.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan Tunç E. ise yaklaşık 1 kilometre ötede aynı silahla intihar etmiş şekilde cesedine ulaşıldı.

Talihsiz kdaının cenazesinin bugün Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022, 11:50