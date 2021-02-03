Dolandırıcılar suçüstü yakalandı

Çorum’da Hayvan Pazarı’nda sahte para ile hayvan alım satımı yaparak vatandaşları dolandıran 2 kişi suçüstü yakalandı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan araştırmalar neticesinde Hayvan Pazarı’nda, hayvan alımı yaptıkları esnada vatandaşları dolandırmaya çalışan S.D ve H.U suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Şüpheli şahısların kullandıkları araçlarında ve ikamet adreslerinde adli makamlardan alınan arama kararı doğrultasında yapılan aramada 23 adet 100 yüz TL sahte banknot olmak üzere toplam 2.300 TL sahte para ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili adli tahkikata başlanılmış olup; vatandaşlarımızın özellikle hayvan pazarlarında dolandırılmamaları için azami dikkat ederek, dolandırıcı şahısları 112 Jandarma ihbar hattına bildirmeleri önem arz etmektedir.” denildi