Domuzu vurmak isterken kendini yaraladı

Çorum Merkeze Bağlı Akpınar Köyü'nde yaşanan ilğinç olayda aniden karşısına çıkan domuzlara ateş etmek isteyen şahıs, tabanca tutukluk yapınca kendisini vurdu.

Olay sabah saatlerinde Akpınar köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Akpınar ile Kılavuz köyleri arasındaki ormanı çevreleyen tel örgüleri kontrol eden B.K. (49) adlı şahısın karşısına aniden domuz sürücü çıktı. Üzerinde bulunan 7,65 çapındaki ruhsatsız tabanca ile domuzlara ateş etmek isteyen B.K.'nın tabanca tutukluk yaptı. Tabancanın tutukluğunu gidermeye çalışan B.K. tabancanın ateş alması sonucunda kendisini sol el avuç içinden vurdu. Yaralanan şahıs yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilğili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 17:35