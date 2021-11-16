Düğünde 2 kişinin ölümüne neden olan sanık tutuklandı

FATİH BATTAR

Çorum Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde düğünde havaya ateş açarak 2 kişinin ölümüne neden olan Murat Yılmaz (46), Jandarma’ya teslim oldu.

Geçtiğimiz Pazar günü Tepekutuğun köyünde düğünde etrafa rastgele ateş açarak Emin Alparslan (44) ile Murat Şahin'in (38) ölümüne neden olan ve olay günü köyden kaçan Murat Yılmaz, bugün Jandarma ekiplerine teslim oldu.

Teslim olan Yılmaz, Bayat Adliyesi’ne sevk edildi. Yılmaz, sağlık muayenesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilirken, muayenin ardından tekrar cezaevine gönderildi.