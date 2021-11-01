Dur ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

Çorum'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu durdurulan araçta, 1058 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara yolu İskilip Kavşağı'nda asayiş uygulaması yapan polis, şüpheli görülen bir aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, kısa sürede yakalandı.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada 1058 adet sentetik ecza hap bulundu. Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişiden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı, 1 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2021, 18:30