Fabrikada korkutan yangın

Çorum’da yumurta kolisi üretimi fabrikada yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bayat Gediği yolu üzerinde faaliyet gösteren bir fabrikanın bekleme ünitesinde sabaha karşı bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Fabrika çalışanları itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevler kısa sürede bekleme ünitesinin tamamını sardı. Yangının fabrikanın ana üretim bölümü ve depolara sıçramaması için itfaiye görevlileri büyük çaba sarf etti. Yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 12:58