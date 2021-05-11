Fırından pide alıp evine dönerken vuruldu

Sungurlu'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Başpınar mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, fırından pide aldıktan sonra evine döndüğü öğrenilen Cemal B. Altınoğlu Cami yanında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralan Cemal B. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.(Sungurlu'nun sesi)

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 22:41