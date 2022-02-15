Gazi Caddesi'nde bıçaklı kavga

FATİH BATTAR

Çorum'da dün iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay dün gece saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre iki grup arasında Gazi Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi bacaklarından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kavgayı ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullanarak kavga edenleri ayırmaya çalıştı. Ekipler, kavgaya karışanları ifadesi almak üzere karakola götürürken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.