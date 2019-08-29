Gazi Caddesi’nde yangın

FATİH BATTAR

Çorum’da Gazi Caddesi’nde bir tatlıcı dükkanında çıkan yangında caddeyi duman sardı. Dükkandan duman çıktığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi yangının büyümesini de engelledi.

Yangın, 20.00 sularında Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Cadde’de bir tatlıcı dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar tüm caddeyi sararken, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Çıkan dumanlar nedeniyle vatandaşlar nefes almakta zorlanırken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.