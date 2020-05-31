Genç kadın gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

FATİH BATTAR

Çorum’da Mavral Sokak’ta meydana gelen feci kazada kepçenin altında kalarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki 3 çocuk annesi Esra Aktepe, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Genç kadının ölümü tüm Çorum’u yasa boğdu. Hastane morgundan alınarak Mecitözü Köprübaşı köyünde toprağa verilen genç kadın, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Zubeyir Tuncel ve genç kadının yakınları katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, acılı aileye başsağlığı ve sabır dilerken; "Elim bir trafik kazası sonucu Rahmet- Rahman'a kavuşan kardeşimiz Esra Aktepe’yi son yolculuğuna uğurladık. Merhumeye Allah’tan rahmet, acılı ailesine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum.” dedi.