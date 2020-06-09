Genç yaşta beyin tümörüne yenik düştü

Ankara'da yaşayan Çorumlu genç Burak Belge, yakalandığı amansız hastalıktan kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Bir süredir Ankara'da beyin tümörü tedavisi gören genç çocuk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Çorum'un Sungurlu ilçesi İmirli köyü nüfusuna kayıtlı olan Burak Belge'nin genç yaşta ölümü başta ailesi olmak üzere herkesi üzüntüye boğarken, genç yaşta tümöre yenik düşen Burak'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 23:33