Gökgözler köyünde kaçak içki operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve ölümlere neden olan kaçak içki ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda, kaçak içki üretimi yapan ve piyasaya süren adreslere operasyon düzenlendi.

Çorum’un Laçin ilçesine bağlı Gökgözler köyünde kaçak/sahte alkollü içki imal edildiği tespit edilen iki ayrı şüpheliye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada; toplam (8.820) litre fermente içki (şarap), (20) litre distile içki (rakı), (2,8) kg anason, (1) adet distilasyon sistemi ve (1) adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlemler devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020, 10:57