Hastane yolunda kaza: 4 yaralı

Çorum’da bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Hastane yolunda kaza: 4 yaralı

Çorum’da bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hastane yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre minibüs ile otomobil hastane yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.  Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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