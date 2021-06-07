Hastane yolunda kaza: 4 yaralı

Çorum’da bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hastane yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre minibüs ile otomobil hastane yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.