Hastanede çıkan yangın korkuttu

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre hastanenin Çamaşırhane bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanlar paniğe neden olurken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın hastanenin başka bölümlerine sıçramadan söndürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangınla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “T.C. Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 18.02.2022 tarihi ve saat 13:00 sularında çamaşırhane alanında, yüklenici firma tarafından çamaşır yıkama hizmet alımı ihalesi kapsamında makinelerin doğalgaz dönüşümü için yaptırılan çalışmalar esnasında tavan arasında çalışan usta tarafından tavan arasında yangın çıktığı ihbar edilmiş olup, anında yangın tüpleriyle yangına müdahale edilip söndürülmüş, elektrik panoları da kapatılmıştır. Olay mahallinin kontrol edilmesi ve başka alanda yangının devam etme ihtimali düşünülerek önce itfaiye ekiplerine devamında ise ilgili birimlere ve Hastane Yönetimine bilgi verilmiştir. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ve soğutma işlemleri yapılarak alanda gerekli kontroller yapılmış, yangın tehlikesi büyümeden kontrol altına alınmıştır. Çalışmalar esnasında çamaşırhanenin bulunduğu D Blok olmak üzere tüm hastane kontrol edilmiş, çamaşırhane dışında herhangi bir birim, servis veya ünitenin bu durumdan etkilenmediği tespit edilmiştir. Hastanede yürütülen sağlık hizmetinde herhangi bir aksama veya kesinti yaşanmamıştır.” denildi

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022, 18:07