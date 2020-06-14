İntihardan vazgeçirdiler

Çorum’da canına kıymaya çalışan bir genç kız, intihardan vazgeçirildi.

Kadeş Meydanı’nın arkasındaki bir inşaatın en üst katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan genç kız, emniyet güçleri ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inşaat etrafında güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri ise genç kızın can güvenliği için çeşitli önlemler aldı.

Ailevi meseleler yüzünden psikolojik problemler yaşadığı öğrenilen genç kız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen ekibin yaptığı görüşme sonucunda intihardan vazgeçirildi.

Görevlilerin yardımıyla inşaatın tepesinden aşağı indirilerek 112 ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen genç kız, güvenlik tedbirleri altında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2020, 18:53