Jandarma 2 ayda 26 kişiyi yakaladı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, son 2 ay içinde aralarında arama kaydı bulunan 26 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 21’i tutuklanarak cezaevlerine konuldu.

Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde görev yapan Jandarma Dedektifleri ve Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 2021 yılı Eylül-Ekim ayları içerisinde uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonlarda çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs, ‘birden fazla kişi tarafından gece vakti yağmalama' suçundan haklarında 10 yıl ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan iki şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası bulunan bir şahıs olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 21’i cezaevlerine teslim edildi.