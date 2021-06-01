Kablo hırsızları tutuklandı

Çorum’da jandarmanın enerji nakil kablosu hırsızlığı ile ilgili gözaltına aldığı 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Çorum’un Osmancık İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesi içerisinde son zamanlarda haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı olaylarında meydana gelen artış nedeniyle olayların aydınlatılması maksadıyla, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve Jandarmanın Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) personelinden oluşturulan ekip çalışma yaptı.

Osmancık Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda, Jandarma Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Osmancık İlçe J.K.lığı ekiplerince ilgili birimlerle koordineli olarak teknik ve detaylı analiz çalışmalar sonucunda, 2021 yılı Mart ve Nisan aylarında Osmancık ilçesi Çampınar, Konaca, Başpınar, Sütlüce, İncesu, Kargı Köyü ve Cumhuriyet Mahallesi Türk Telekom Deposundan (Polis bölgesi) farklı tarihlerde toplam 1.340 metre. bakır kablonun çalınması olayına karışan 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahıslar ile ilgili yapılan detaylı araştırma ve incelemede 2021 yılı içerisinde 13 faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüpheli şahıslardan 2’si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2021, 16:56