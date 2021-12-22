Kaçak alkol Çorum'da can aldı!

FATİH BATTAR

Türkiye'de son bir haftada, sahte içki tüketimi nedeniyle ölümlerde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Çorum'da da geçtiğimiz günlerde kaçak alkolden 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere kaçak alkol alan H.D (60), bir süre sonra rahatsızlandı. Rahatsızlanan H.D, hemen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.D, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Türkiye'de ise son 1 haftada yaklaşık 60 kişi kaçak alkol yüzünden hayatını kaybederken, Çorum'da harekete geçen emniyet ekipleri, kaçak alkol üretimi yapan ve satan kişilere yönelik denetimlerini artırdı.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 18:34