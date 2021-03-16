Kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Çorum'da kaçak kazı yapan 2 kişi kullandığı çeşitli malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığınca 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile İzinsiz Kazı' olayları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde merkeze bağlı bir köyde iki şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen alana düzenlenen operasyonda iki şahıs ile kazı çalışmalarında kullandıkları 3 adet kazma, 2 adet kürek, 35 adet muhtelif inşaat malzemesi, 2 adet mutfak eşyası ve 15 metre halat ele geçirildi.

Kaçak kazı yapan şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.