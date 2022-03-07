Kalehisar’da silahlı çatışma!

FATİH BATTAR

Çorum merkeze bağlı Kalehisar köyünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1‘i ağır, 3 kişi yaralandı.

İddialara göre köyde daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında yine kavga çıktı. Kavga edenlerin akraba olduğu iddia edilirken, kavganın büyümesi üzerine silahlar konuştu. Çıkan silahlı çatışmada 1’i ağır, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafasından vurulan M.A.Ö, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Çatışmanın ardından köye Jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışan kişiler ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2022, 15:59