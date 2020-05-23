Karşıdan karşıya geçen bisikletliye otomobil çarptı

FATİH BATTAR
Çorum’da Kale Mahallesi’nde karşıdan karşıya geçen bisikletliye araba çarptı.
Olay dün Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde gerçekleşti. Bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan Irak uyruklu kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan bisiklet sürücüsü, aracın camını kırdı. Otomobil sürücüsü bisikletli sürücünün aniden yola fırladığını iddia ederek, kaza yaptığını söyledi.
Kaza sonrası havaya fırlayarak, otomobilin camına düşen bisiklet sürücüsü çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi yaparak, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2020, 18:49