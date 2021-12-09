Kavgaya giden polis ekipleri kaza yaptı

EROL TAŞKAN

Çorum'da gece yarısı meydana gelen bir kavgaya destek olmak için çağrı alan iki polis aracı çarpıştı, kazada bir komiser ile bir polis memuru yaralandı.

Gazi Caddesi üzerindeki Pirbaba Parkı'nda iki grup arasındaki kavgaya müdahale eden polis memurunun destek talebi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

Destek için hızla olay yerine ulaşmaya çalışan iki polis aracı, yağış nedeniyle kayganlaşan Gazi Caddesi Bahabey Kavşağı'nda çarpıştı. Araçlardan birisi orta refüjü aşarak karşı yola geçerken, diğer araç kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Komiser Miraç Erol ve polis memuru Mustafa Ovalı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan cadde, kaza yapan araçların çekiciyle alınmasının ardından trafiğe açıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Gülser, gazetecilere, kazaya karışan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, komiser Miraç Erol'un kolunun kırıldığını, gerekli tedavilerinin yapıldığını ifade etti.

HAKİMİYET GAZETESİ olarak, kaza yapan emniyet mensuplarına ve tüm emniyet teşkilatına geçmiş olsun diyor, yaralı polislerimize Allah'tan şifalar diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 12:09