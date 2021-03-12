Merzifon-Çorum yolunda kaza: 3 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon-Çorum kara yolunun 2. kilometresinde Mustafa Hançer idaresindeki 05 LB 227 plakalı otomobil, Ertan Türker yönetimindeki 05 DP 641 plakalı otomobil ve Muhammet Yusuf İpek’in kullandığı 07 MAD 37 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hançer ve Türker ile otomobilde bulunan Ali Akyazı yaralandı. Yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)