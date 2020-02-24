Metruk ev iki kez yandı

FATİH AKBAŞ

Gülabibey Mahallesi Kapaklı Sokak’ta meydana gelen olayda metruk bir evde gece ve gündüz olmak üzere iki kez yangın çıktı.

Olay geçtiğimiz hafta sonu Kapaklı 53. Sokak’ta bulunan 16 numaralı metruk evde meydana geldi. Gece saat 11.00 sıralarında yangın ihbarı alan Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine giderek yangını büyümeden söndürdü. Gece saatlerinde söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı evde bu seferde sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi söndürülürken ev çevresinde bulunan uyuşturucu maddeler yangının madde bağımlıları tarafından çıkartılma ihtimalini yükseltti.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2020, 18:45