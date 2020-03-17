Mücahit 80 gündür kayıp

FATİH AKBAŞ

Evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Mücahit Bolat (21)’ın ailesi evlatlarının bulunacağı günü çaresiz şekilde bekliyor.

29 Aralık 2019 Pazar günü saat 15.00’da evinden ayrılan ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan Mücahit Bolat’ın ailesi büyük bir umutla evlatlarının bulunacağı günü bekliyor.

Mücahit’in babası Cihat Bolat, vatandaşlara çağrıda bulunarak oğlunu görenlerin emniyet güçlerine haber vermesini istedi.

Mücahit’in 80 gündür kayıp olduğunu ifade eden Cihat Bolat, “Oğlum 29 Aralık 2019 Pazar günü saat 15.00’da evden annesine haber vererek çıkmış. O günden itibaren güvenlik güçlerimiz ve AFAD ekiplerimiz 15 gün boyunca Sıklık bölgesinde arama tarama faaliyetleri yürüttüler ancak izine rastlamadılar. Zaman zaman vatandaşlarımızda çarşıda gördükleri yönünde ihbarlarda bulundular ama güvenlik güçlerimizin yaptıkları araştırmalarda herhangi bir bulguyla rastlanmadı” dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan acılı baba, “Ailece perişan olduk. Hayatından endişe ediyoruz. Oğlumu gören olursa mutlaka güvenlik güçlerimize haber versin. Halkımızın yardımını bekliyoruz” diyerek yardım talebini dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 20:32