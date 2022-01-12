Muhtar aracında ölü bulundu!

FATİH BATTAR

Çorum'da Tarhan Kozlusu köyü muhtarı Arif Akça aracın içinde ölü bulundu.

Olay bu sabah saatlerinde Aşağı Sanayi'de gerçekleşti. İddialara göre aracın içinde uyuya kalan muhtar Arif Akça aracın egzozundan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sabah araç içinde muhtarı fark eden esnaflar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler muhtarın cansız bedeni ile karşılaştı. Akca'nın cenazesi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, muhtarın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 11:20