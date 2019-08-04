Namazgah Parkı’nda silahlı saldırı: 1'i ağır 4 yaralı

EROL TAŞKAN

Namazgah Parkı’nda silahlı saldırı olayı yaşandı. Pompalı silahla yapılan saldırıda biri ağır dört kişi yaralandı.



Görgü tanıklarının ifadesine göre parkın önüne otomobille gelen bir zanlı, pompalı silahla parkta oturan gençlerin üzerine ateş açtı. Olay yerine çok sayıda palis gelirken, yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğıtim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, başından yaralanan ve durumu ağır olan genç hemen ameliyata alındı.

Diğer yaralıların ayaklarından vurulduğu öğrenilirken, üç yaralının tedavileri de acil sevriste gerçekleştirildi.

Polis, B.Y., Ö.S.A, M.B ve B.A’nın vurulduğu olayla ilgili araştırmalarını sürdürürken, saldırıdan sonra pompali silahını parkın karşısında bulunan boş arsaya atarak kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2019, 16:22