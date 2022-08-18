Ölüm denizde yakaladı!

Çanakkale'de denizde yüzerken fenalaşan Çorumlu Fahri Sözen hayatını kaybetti.
İddialara göre, Çanakkale'de denize giren Sözen, yüzerken aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği sanılan adamı hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Fahri Sözen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Sözen'in cenazesi hastaneye kaldırıldı.
Merhumun cenezesinin yarın Cuma namazına müteakip Kargı'nın Uzunyurt köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.