FATİH BATTAR

Ankara’da yaşayan Çorumlu Mehmet B, önce eski eşini sonra kendini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Çorumlu Mehmet B, boşanma aşamasındaki eşi Hatice B.'yi 4 çocuğu gözü önünde yanında getirdiği silahla ateş ederek hayatına son verdi. Eski karısını öldürdükten sonra Mehmet B, silahla kendini vurarak yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren Hatice B. bilinmeyen bir sebepten ötürü bir hafta önce boşanma aşamasında olduğu eşinin evinden ayrılarak ağabeyinin evine geldiği öğrenildi. Olayın yaşandığı 07 Haziran günü ise Mehmet B., eski eşinin ağabeyinin evine gelerek 4 çocuğunun gözü önünde katletti.

Yaşanan olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Hatice B. ve Mehmet B.'nin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2022, 19:51