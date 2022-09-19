Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı, 1 ölü

Osmancık'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı, bir kişi ise hayatını kaybetti.

Muhammer Şenel (52) idaresindeki 34 VE 4320 plakalı otomobil ile Arif Kepür'ün (68) kullandığı otomobil, D-100 kara yolu Osmancık Bölge Trafik Müdürlüğü önünde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Gelengül Şenel (49), Zarife Kepür (72) ve Merve Berna Şenel (24) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden Arif Kepür'ün (68) hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 12:42