Otoparkta silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokağı'nda bulunan bir otoparkta bekleyen Yaşar Çakırlı (35), Murat Ö. (42) ve Recep A'nın (20) yanına gelen Mustafa A. (52), Kadir S. (20) ve Muhammed A.K. (18) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir S. tüfek, Mustafa A. da tabancayla karşı tarafta bulunanlara ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Yaşar Çakırlı, Murat Ö, ve Recep A, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karın bölgesinden vurulan Çakırlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

Otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü. Mustafa A, Kadir S. ve Muhammed A.K. ile olayla ilgisi olduğu belirtilen Sevda A. saklandıkları evde yakalandı.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 13:51