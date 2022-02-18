Parkta kendini vuran genç hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Çorum’da yabancı uyruklu bir kişi silahla yaşamına son verdi. Olay bugün akşam saat 21.00 sularında Mimar Sinan Bosna Parkı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre tüfekle parka gelen 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç, kendini vurarak intihar etti.

Silah sesini duyan vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler gencin öldüğünü tespit etti. Gencin cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2022, 22:09