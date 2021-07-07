Çorum'da pencereden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay bugün Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşlı adam pencereden aşağı bakarken bir anda dengesini kaybederek, yere düştü.

Yaşlı adamın düştüğünü gören yakınları ve apartman sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri beton zemine düşen yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.