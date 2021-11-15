Perşembe Pazarı’nda kaza

HARUN AKKAYA

Perşembe Pazarı’nda iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Olay saat 15.00 civarında Buharaevler Mahallesi’nde bulunan Perşembe Pazarı önünde meydana geldi.İddialara göre Perşembe Pazarı'ndan Kültür Merkezi'ne doğru dönen araç, soldan gelen aracı farketmeyince iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak kaldırıma çıktı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kazada 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlartıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021, 18:19