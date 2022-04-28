Polis memurunun oğlu canına kıydı!

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün bir polis memurunun oğlu silahla yaşamına son verdi.

Olay, Aşıklar Tepesi’ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere polis memurunun 16 yaşındaki oğlu Samet Ç., girdiği bunalım sonucu kafasına silahla ateş ederek canına kıydı.

Eve geldiğinde oğlunun yerde kanlar içinde yattığını gören polis memuru sinir krizi geçirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Samet Ç.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Başsavcısı’nın incelemesinin ardından 16 yaşındaki Samet Ç’nin cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu arada acılı babayı İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser sakinleştirdi. Polis memuru babayla konuşan Gülser, acılı aileye başsağlığı diledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022, 21:09