Sahte ‘galericiler’ adliyede

Muş, Samsun, Çorum ve Amasya’nın Merzifon ilçesinde kendilerini 'galerici' olarak tanıtmak sureti ile oto alım satımı yapan, çok sayıda vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç sağlayıp dolandırdığı iddia edilen 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Amasya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Muş, Samsun, Çorum ve Merzifon’da düzenlen eş zamanlı operasyonla 2 Temmuz Perşembe günü ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yakalanan 12 kişi Merzifon’a getirilirdi. 4 günlük gözaltı süresi sonunda 4 kişi serbest bırakılırken, 9 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Polis ekiplerince Muş, Samsun, Çorum ve Merzifon'da kendilerini 'galerici' olarak tanıtmak sureti ile oto alım satımı yapan, Merzifon ve birçok ilde çok sayıda vatandaşı mağdur ederek haksız kazanç sağlayıp dolandıran 12 şahıs, yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda araç satış sözleşmeleri, başkaları adına düzenlenmiş senet ve tapu kayıtları ele geçirilmişti.

(İHA)