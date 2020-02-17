Seydim civarına hırsızlar dadandı

RECEP MEBET

Çorum merkeze bağlı Seydim Köyü civarında bulunan hobi bahçeleri ve bağevlerine hırsızların dadandığı bildirildi.

Seydim Göleti yakınındaki Uçkar Hobi Bağları sakinleri, son bir hafta içinde yaşanan seri hırsızlık olaylarından dertli.

Bölgedeki bağevlerine giren hırsızların elektronik malzemeler başta olmak üzere kıymetli eşyaları çaldığını belirten vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyete dikkat çektiler. Durumu ilgili makamlara bildirmelerine rağmen hırsızlık olaylarının sürdüğünü anlatan vatandaşlar, yetkililere seslenerek güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediler.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020, 20:40