Seyir halinde alev aldı

RECEP MEBET

Kunduzhan Caddesi’nden Saat Kulesi istikametine doğru hareket eden bir otomobil seyir halindeyken alev aldı.

Aracın kaputundan dumanların yükseldiğini gören sürücü, otomobili durdurarak çevredekilerden yardım istedi.

Kısa süreli yangın paniğinin yaşandığı olayda, alevlere ilk müdahale yangın söndürücülerle yapıldı. Olay yerine gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Ziraat Bankası Çorum Şubesi’nin yanında meydana gelen yangında, otomobilde maddi hasar oluştu.