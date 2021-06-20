Seyir halindeki araç alev aldı

FATİH BATTAR

Çorum’da Osmancık Köprüsü’nde seyir halindeki aracın motoru yandı.

Osmancık Köprüsü’nde saat 16.30 seyir halinde ilerleyen otomobilin ön bölümünden dumanlar çıkmaya başladı.

Otomobilin içine duman dolmaya başlayınca sürücü ve yanındakiler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Motor bölümü yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın nedeniyle, Osmancık Köprüsü bir süre trafiğe kapandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021, 17:40