Tilkinin peşinden giden talihsiz kadın hayatını kaybetti

Çorum’da tilki kovalarken düşen kadın hayatını kaybetti. Olay bugün İskilip’e bağlı İbik köyünde meydana geldi.

İddialara göre Müslüme Ç. evinin önünden tavuğunu götüren tilkinin peşinden tüfekle koşarkan düştü. Kadından haber alamayan yakınları ve komşuları yaptıkları aramada evinin yakınlarında talihsiz kadının cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerine çağrılan Jandarma ve sağlık ekipleri olayla ilgili inceleme yaptılar.

İskilip Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yaşlı kadının cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Talihsiz kadının cenazesi dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından İbik köyünde toprağa verildi. (İskilipliyim)

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2022, 16:18