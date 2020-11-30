Tır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı

FATİH BATTAR

Çorum’da Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu araç içinde sıkışan bir kişi ağır yaralandı.

Kaza-Osmancık-Çatak yol ayrımında meydana geldi. Osmancık istikametine giden kamyonet ile Osmancık istikametinden gelen TIR kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için canla başla çalışırken, kamyonet sürücüsü araç içinde ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hemen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada kamyonet hurdaya dönerken, Tır sürücüsü ile kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020, 10:52