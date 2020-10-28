Uzman çavuş kazada hayatını kaybetti

Alaca-Yozgat Yolu’ndaki Zile Kavşağı'nda kaza yapan Tokat'lı Uzman Çavuş Semih Uyar kazada hayatını kaybetti.

Hemen hemen her gün bir kazanın yaşandığı ve gazetemizin de 'Kaza kavşağına acil önlem alınsın' başlığı ile dile getirdiği Alaca-Zile yolu 2 kişiyi daha hayattan kopardı.

Alaca-Zile Kavşağı'nda dün iki araç kafa kafaya çarpışmış, kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralı olarak kurtarılmıştı.

Kaza ile ilgili acı haber bugün geldi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Uzman Çavuş Semih Uyar, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat Zile nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Uyar'ın yarın Zile ilçesine bağlı Tekke köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 17:02