Valilik konutu önünde silahlı saldırı!

FATİH BATTAR

Çorum'da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay bugün Valilik konutu önünde gerçekleşti.

İddialara göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup Valilik önünde araçlarıyla karşılaştı. Araçlardan biri diğerinin önünü keserek, ateş açtı.

Saldırıda 22 yaşındaki Hüseyin A., kolundan ve bacağından yaralandı. Yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinden geçen Çorum Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak ve bir göz doktoru yaptı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı genç ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırının failleri olay yerinde yakalanırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinden tesadüfen geçerken, yaralı genci gören ve ilk müdahaleyi yapan Çorum Tabip Odası Başkanı Mustafa Azak; "Buradan geçerken bir kalabalık gördüm. Arabamı park ettim ve olay yerine geçtim. Yaralı gencin başında göz doktoru hamım vardı. Ayağından ve kolundan ateşli silahla yaralanması vardı. Ayağına turnike uygulanmıştı ama koluna yapılan turnike etkili değildi, kan akıyordu. Turnikesini uyguladık. Ambulansa bindirdik, bilinci açıktı." dedi

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022, 18:06