Yanan araçta can verdi

EROL TAŞKAN

Pınarcık Köyü’nde köprü girişinde yoldan çıkan otomobil alev aldı, sürücü Recep Molozoğlu (56) araçta yanarak can verdi.

Gece 02,30 sularında görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından acı gerçek ortaya çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinden sonra, otomobilin içinde tamamen yanmış olarak bir ceset bulundu. Pınarcık Köyü nüfusuna kayıtlı Recep Molozoğlu’nun köyünde hayvancılık yaptığı ve o saatte Çorum’dan döndüğü öğrenilirken, hayatını kaybeden sürücünün tek gözünün görme engelli olduğu, köye 1 kilometre kala mesafede yaptığı kazaya, tam olarak görememesinin neden olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın gerçek yüzünün yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkması bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.