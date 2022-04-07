Yaşlı adam kazada yaralandı

Çorum-Bayat yolunda meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sabah saat 07:30 sıralarından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan hasta eşini ziyarete gitmekte olan, Çorum'un Bayat ilçesi Kunduzlu köyü nüfusuna kayıtlı 85 yaşındaki Halil Eroğlu, Bayat-Çorum yolu Çorum Tavuk Çiftlikleri kavşağı yakınlarında otomobilinin hakimiyetini kaybederek yol çalışması çakıl yığınına çarparak takla attı.

Kazaya ilk müdahaleyi Bayat'tan Çorum'a özel aracı ile gitmekte olan Çorum Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdürü Selahattin Aslantaş yaptı.

Aslantaş yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak, ambulans ve itfaiyeye haber verdi.

Çorum'dan gelen itfaiye ekipleri olaya müdahale ederek, yaralıyı araçtan çıkardı.

Yaralı Halil Eroğlu olay yerine gelen ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonunda Otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.